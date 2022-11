சைதை சாதிக் மீது என்ன நடவடிக்கை எடுத்தீங்க..? தமிழக டிஜிபிக்கு தேசிய மகளிர் ஆணையம் நோட்டீஸ்! பரபர!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : பாஜகவை சேர்ந்த நடிகைகள் குறித்து சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேசிய திமுக பேச்சாளர் சைதை சாதிக் மீது எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து ஒரு வாரத்திற்குள் அறிக்கை அளிக்குமாறு தமிழக டிஜிபி சைலேந்திர பாபுவுக்கு, தேசிய மகளிர் ஆணையம் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது.

திமுக தலைமைக் கழகப் பேச்சாளர் சைதை சாதிக், சமீபத்தில் திமுக கூட்டம் ஒன்றில் பேசும்போது பாஜகவைச் சேர்ந்த நடிகைகள் பற்றி பேசியது சர்ச்சைக்குள்ளானது.

இதற்கு கடும் கண்டனம் தெரிவித்த குஷ்பு, தேசிய மகளிர் ஆணையத்தில் புகார் செய்தார். இதற்கிடையே சைதை சாதிக் தனது பேச்சுக்கு வருத்தம் தெரிவித்தார். பாஜக, அவருக்கு எதிராக ஆர்ப்பாட்டத்தையும் நடத்தியது.

பரந்தூர் விமான நிலையம்! தமிழக அரசு மூடி மறைக்கக் கூடாது! எஸ்.டி.பி.ஐ. எழுப்பும் சந்தேகம்!

English summary

National Commission for Women has issued a notice to Tamil Nadu DGP Sylendra Babu within a week to report on the action taken against DMK spokesperson Saidai Sadiq, who made controversial remarks about actresses in BJP.