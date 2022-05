காளஹஸ்தி..திருப்பதி..குலதெய்வகோவில்..விக்னேஷ் சிவனை கரம்பிடிக்க வேண்டுதல் வைக்கும் நயன்தாரா

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: நடிகை நயன்தாரா இயக்குநர் விக்னேஷ் சிவனை விரைவில் திருமணம் செய்யப்போகிறார். இருவரும் பல ஆண்டுகளாக காதலித்து வருகின்றனர். திருமணம் தடையின்றி நடைபெற வேண்டும் என்பதற்காக காளஹஸ்தி, திருப்பதியில் சிறப்பு வழிபாடு செய்த நிலையில் குலதெய்வ கோவிலில் பொங்கல் வைத்து வேண்டிக்கொண்டுள்ளார்.

நயன்தாரா கிறிஸ்துவ மதத்தைச் சேர்ந்தவராக இருந்தாலும் இந்து கோயில்களுக்கு சென்று வருகிறார். இந்து வழக்கப்படி விரதமிருக்கிறார். இந்து கடவுள்களை வணங்குகிறார். அதேபோல் ஜோதிடத்தின் மீது அதீத நம்பிக்கை உண்டு எனவேதான் கோவில்களுக்கு சென்று வழிபட்டு வருகிறார்.

நயன்தாரா விக்னேஷ் சிவன் திருமணம் 2020ஆம் ஆண்டில் நடக்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. கொரோனா பரவல் காரணத்தால் திருமணம் தள்ளிப்போனது. தடை மேல் தடையாக வரவே ஆன்மிக சுற்றுப்பயணம் கிளம்பினர்.

நயன்தாரா - விக்னேஷ் சிவன் திருமணம்... ஜூன் 9 ஆம் தேதி திருப்பதியில் டும் டும் டும்

English summary

Actress Nayantara is getting married to director Vignesh Sivan soon. The two have been in love for years. Kalahasti holds a special worship service at Tirupati and prays for Pongal at the Kuladeyva temple so that the marriage can take place without hindrance.