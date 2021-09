நாளை நீட் தேர்வு.. தமிழகத்தில் மட்டும் 1,10,971 பேர் எழுதுகிறார்கள்.. மாணவர்களே கவனம்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: கொரோனா ஊரடங்கால் தள்ளி வைக்கப்பட்ட நீட் தேர்வு செப்டம்பர் 12ம் தேதியான நாளை நாடு முழுவதும் நடைபெறுகிறது. தமிழகத்தில் மொத்தம் 18 நகரங்களில் இந்த தேர்வு நடைபெற உள்ளது. தமிழகத்தில் மட்டும் 1,10,971 பேர் நீட் தேர்வு எழுத உள்ளனர். வழக்கமான தேர்வு விதிமுறைகளோடு, கொரோனா முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைளுடன் இணைந்து தேர்வு நடத்தப்பட உள்ளது.

இது ஒருபுறம் எனில் நாளை மறுநாள் அதாவது திங்கள் அன்நு நீட் தேர்வுக்கு எதிராக தமிழக சட்டப்பேரவையில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட உள்ளது.

இந்த தீர்மானத்தை ஏற்றுக்கொண்டு குடியரசுத் தலைவர் ஒப்புதல் அளித்தால் மட்டுமே நீட் தேர்வு அடுத்த ஆண்டில் இல்லாமல் போகும். ஆனால் அதற்கு வாய்ப்பே இல்லை என்பதே எதார்த்தமான உண்மை.

English summary

The NEET exam, which has been postponed due to the Corona curfew, will held across the country tomorrow, September 12th. The exam is to be held in a total of 18 cities in Tamil Nadu. In Tamil Nadu alone, 1,10,971 people are to write the NEED exam.