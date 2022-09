2 லட்சம் கேஸ்..11 வருஷ சர்வீஸ்? வாயை கொடுத்து மாட்டிக்கிட்டீங்களே! அண்ணாமலையை கலாய்த்த நெட்டிசன்கள்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : போலீசாக இருந்த 11 ஆண்டுகளில் 2 லட்சம் வழக்குகள் பதிவு செய்திருக்கிறேன் என்று கோவையில் நேற்று நடைபெற்ற பாஜக ஆர்ப்பாட்டத்தில் அண்ணாமலை பேசிய நிலையில், அவர் போலீசாக இருந்தது 9 ஆண்டுகள் மட்டும்தான் எனவும், ஒரு நாளைக்கு 60 வழக்கா பதிவு செய்தார் என நெட்டிசன்கள் கேலி செய்து வருகின்றனர்.

கோவையில் ஆ.ராசாவைக் கண்டித்தும், பாஜக மாவட்ட தலைவர் உத்தம ராமசாமியை கைது செய்த திமுக அரசை கண்டித்து பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை தலைமையில் நேற்று சிவானந்த காலனி பகுதியில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை தலைமையில் நடைபெற்ற இதில் பாஜக தேசிய மகளீரணி தலைவர் வானதி சீனிவாசன்,பாஜக மூத்த தலைவர் சிபி ராதகிருஷ்ணன்,இந்து முன்னணி தலைவர் காடேஸ்வர சுப்பிரமணியம்,மற்றும் 5 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பாஜகவினர் பங்கேற்றனர்.

எனக்கு கட்சி நடத்தவே நேரமில்லீங்கண்ணா.. எம்பி எம்எல்ஏ பதவி மேல ஆசையும் இல்லீங்கண்ணா! பளீர் அண்ணாமலை!

English summary

While Annamalai said at the BJP demonstration in Coimbatore yesterday that he had registered 2 lakh cases in his 11 years as a police officer, netizens are joking that he was a police officer for only 9 years and registered 60 cases a day.