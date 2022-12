புத்தாண்டு கொண்டாட்டம்.. இந்த ‘பீச்’களில் பொதுமக்களுக்கு அனுமதி இல்லை.. காவல்துறை அதிரடி அறிவிப்பு!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : டிசம்பர் 31ஆம் தேதி இரவு 8 மணிக்கு மேல் சென்னையில் உள்ள கடற்கரைப் பகுதிகளில் புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்களுக்கு அனுமதி இல்லை என சென்னை காவல்துறை அறிவித்துள்ளது. மெரினா, சாந்தோம், பெசன்ட் நகர் எலியட்ஸ், நீலாங்கரை, பாலவாக்கம், காசிமேடு, திருவொற்றியூர் கடற்கரைகளுக்கு செல்ல அனுமதி இல்லை என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆண்டுதோறும் சென்னையில் உள்ள கடற்கரைகளில் புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்கள் களைகட்டும். இந்நிலையில், கடந்த சில ஆண்டுகளாக கொரோனா அச்சுறுத்தல் காரணமாக, கடற்கரைகளில் புத்தாண்டு கொண்டாட அனுமதி மறுக்கப்பட்டது.

இந்நிலையில், இந்த ஆண்டும் சென்னையில் உள்ள மெரினா உள்ளிட்ட கடற்கரைகளில் புத்தாண்டு கொண்டாட சென்னை காவல்துறை தடை விதித்துள்ளது. பொதுமக்கள் நலன் மற்றும் பாதுகாப்பை கருத்தில் கொண்டு டிசம்பர் 31 அன்று இரவு 8 மணிக்கு மேல் கடற்கரை மணற்பகுதிகள் மற்றும் கடற்கரை ஓரங்களில் பொதுமக்களுக்கு அனுமதி இல்லை என சென்னை காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.



Chennai Police has announced that no New Year celebrations will be allowed in the coastal areas of Chennai after 8 pm on December 31. It has been informed that access to Marina, Santhome, Besant Nagar Elliots, Neelangarai, Palavakkam, Kasimedu, Tiruvottiyur beaches is not allowed.