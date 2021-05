வரும் 23 ஆம் தேதி வங்கக் கடலில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி.. புயலாக மாற வாய்ப்பு.. வானிலை மையம்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: வங்கக் கடலில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி வரும் 23ஆம் தேதி உருவாகும் என இந்திய வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.

தென் அரபிக் கடலில் உருவான டவ் தே புயல் நேற்றைய தினம் குஜராத் அருகே பெருத்த காற்று மற்றும் கனத்த மழையுடன் கரையை கடந்தது. இதனால் கேரளா, கர்நாடகா, மகாராஷ்டிரா, குஜராத் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் மழை பெய்தது.

இந்த புயலால் மேற்கண்ட மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்தது. மரங்கள் வேரோடு சாய்ந்தன. இந்த நிலையில் இந்த புயல் நேற்று இரவு வலுவிழந்துவிட்டது.

டவ் தே புயல்: குஜராத்தில் சூறைக் காற்று, பேய் மழையுடன் கரையை கடந்த வீடியோ காட்சிகள்!

English summary

New low pressure to be formed in Bay of Bengal that will be named as Yaas, coined by Oman.