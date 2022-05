சமஸ்கிருதம் பேச 1000 பேருக்கு மேல் இல்லை! ஆனா கோடிகோடியாய் செலவு செய்யுறாங்க! கனிமொழி தாக்கு

Chennai

சென்னை: மத்திய அரசு சமஸ்கிருதம் மொழி பேச கோடி கோடியாய் செலவு செய்கிறது. ஆனால் அதை பேச ஆள் இல்லை. கோவிலில் வேண்டுமென்றால் பூஜைகள் செய்யலாம். ஆனால் சமஸ்கிருதம் பேச 1000 பேருக்கு மேல் ஆள் இல்லை'' என திமுக எம்பி கனிமொழி கூறினார்.

சென்னை மடிப்பாக்கம் ராம் நகரில் பேரரசர் பெரும்பிடுகு முத்தரையரின் 1347வது பிறந்தநாள் கொண்டாட்டம் நடந்தது. இதில் சிறப்பு விருந்தினராக திமுக மகளிர் அணி செயலாளரும், எம்பியுமான கனிமொழி பங்கேற்றார்.

பெரும்பிடுகு முத்தரையரின் படத்துக்கு மாலை அணிவித்து அவர் மரியாதை செலுத்தினார். புரட்சி சங்கங்கள் இயக்க நிர்வாகிகள் சார்பில் கனிமொழிக்கு வீரவாள் வழங்கப்பட்டது. இதில் கனிமொழி பேசியதாவது:

English summary

DMK MP Kanimozhi Says, ‛‛The Union government spends crores of rupees to speak Sanskrit. But there is no one to talk to it. Pujas can be performed at the temple if desired. But there are no more than 1000 people to talk to this language ”.