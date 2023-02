அண்ணாமலை என்ன சொல்வது.. நாங்களே அதைதான் சொல்கிறோம்.. பண்ருட்டி ராமசந்திரன் பேட்டி!

அதிமுக ஒற்றுமையாக இருக்க வேண்டும் என்று அண்ணாமலை சொல்லத் தேவையில்லை என பண்ருட்டி ராமச்சந்திரன் கூறியுள்ளார்.

Chennai

சென்னை: அதிமுக ஒற்றுமையாக இருக்க வேண்டும் என்று அண்ணாமலை சொல்லத் தேவையில்லை என்று ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் பண்ருட்டி ராமச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளார். அதேபோல் ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஒருங்கிணைப்பாளராக நீடிக்க உச்சநீதிமன்றம் எந்த தடையும் விதிக்கவில்லை என்று கூறிய பண்ருட்டி ராமச்சந்திரன், இடைக்கால பொதுச்செயலாளர் பதவியை தேர்தல் ஆணையமும் உச்சநீதிமன்றமும் அங்கீகரிக்கவில்லை என்று தெரிவித்தார்.

ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல் மூலம் அதிமுக உட்கட்சி விவகாரம் அடுத்தக் கட்டத்திற்கு நகர்ந்த நிலையில், உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பு மூலம் இரு அணிகளும் ஒன்றாக களமிறங்கும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.

உச்சநீதிமன்றத் தீர்ப்புக்கு பின் இரு அணிகள் தனித்தனியாக ஆலோசனை மேற்கொண்ட நிலையில், அதிமுக வேட்பாளரை வேட்பாளர் ஒப்புதல் படிவம் மூலம் தேர்வு செய்யும் முடிவுக்கு வந்துள்ளது.

OPS Supporter Panruti Ramachandran said that there is no need for Annamalai to say that AIADMK should be united.