“காங்கிரஸ் நிலைப்பாடு இதான்.. ஆனா, நீதிமன்றம் சொல்லிட்டா ஆட்சேபனை இல்லை” கே.எஸ்.அழகிரி சொல்வது என்ன?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை: அரசியல் கட்சிகள் இந்த 7 பேரை மட்டுமே தமிழர்கள் என்று நினைக்கின்றனவா? என்று தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் கே.எஸ்.அழகிரி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

பேரறிவாளன் தாக்கல் செய்த மேல் முறையீட்டு மனுவை உச்சநீதிமன்றம் இன்று மீண்டும் விசாரிக்க உள்ளது.

இந்நிலையில், நீதிமன்ற உத்தரவுக்குப் பிறகு எழுவரையும் விடுதலை செய்வதில் காங்கிரஸுக்கு ஆட்சேபனை இல்லை என கே.எஸ்.அழகிரி தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Congress leader KS Alagiri says that, congress has no objection to the release of seven Tamils after a court order