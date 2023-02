கர்நாடகாவுக்கு கூட ரூ 5000 கோடி ஒதுக்கீடு.. ஆனால் தமிழகத்திற்கு அநீதியா?.. வேல்முருகன் விமர்சனம்

பெரும் வருவாய் அளிக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கு எந்த திட்டமும் இல்லை

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: இந்தியாவில் உள்ள மாநிலங்களில் மத்திய அரசுக்கு பெரும் வருவாயை அளிக்கும் தமிழ்நாட்டிற்கு எந்த திட்டமும் இந்த பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்படவில்லை என தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சித் தலைவர் வேல்முருகன் தெரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து வேல்முருகன் வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது: இந்தியா ஒன்றியம், உலகமும் பொருளாதார நெருக்கடியில் சிக்கித்தவித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய இச்சூழலில், ஒன்றிய அரசின் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் 5வது முறையாக 2023 - 24 ஆம் ஆண்டிற்கான நிதிநிலை அறிக்கையை நாடாளுமன்றத்தில் இன்று தாக்கல் செய்துள்ளார்.

இந்த பட்ஜெட் யாருக்கானது; எந்த மாநிலத்தின் வளர்ச்சிக்கானது என பல்வேறு வினாக்கள் எழுகிறது. இதற்கு ஒன்றிய அரசு தான் விளக்க வேண்டும். ஒன்றிய அரசு பட்ஜெட்டில், கர்நாடகா மாநிலத்திற்கு பாசனம் மற்றும் குடிநீர் திட்டங்களுக்காக 5,000 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், தமிழ்நாட்டிற்கு என்று சிறப்பு திட்டங்கள் ஏதாவது இருக்கிறதா என்றால் இல்லை. தமிழ்நாட்டிற்கு வழங்க வேண்டிய ஜி.எஸ்.டி குறித்து அறிவிப்பு இருக்கிறதா என்றால் இல்லை.

அதானி விவகாரம்.. எல்ஐசி, எஸ்பிஐ வங்கி சேமிப்புகளுக்கு பாதிப்பா.. வேல்முருகன் வைத்த முக்கிய டிமாண்ட்

English summary

Tamilaga Vazhvurimai Katchi President Velmurugan says that there is no scheme for Tamilnadu who gives more income than any other states.