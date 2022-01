18 நாளோ, வருஷமோ விவாகரத்து இயல்பானது! கடந்து போங்க.. தனுஷ், ஐஸ்வர்யா விஷயத்தில் நெட்டிசன்ஸ் குட்டு

Chennai

oi-Logi

சென்னை: நடிகர் தனுஷ் மற்றும் ஐஸ்வர்யா இருவரும் திருமண பந்தத்தில் இருந்து பிரிவதாக அறிவித்தனர். இதையடுத்து விவாகரத்து இயல்பானது தான் என நடிகர் தனுஷ் மற்றும் ஐஸ்வர்யாவின் முடிவை ஆதரித்து பேசி வருகிறார்கள் நெட்டிசன்கள்.

கடந்த ஆண்டு இறுதியில் நடிகை சமந்தா மற்றும் நாக சைதன்யா இருவரும் பிரிவதாக அறிவித்தனர். இந்நிலையில், நடிகர் தனுஷ் மற்றும் ஐஸ்வர்யாவுக்கும் இருவரும் 18 ஆண்டுகளாக திருமண பந்தத்தில் இருந்து பிரிவதாக அறிவித்தனர். இந்த முடிவு தனுஷ் ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியது.

கடந்த 2004ம் ஆண்டு பெற்றோர்கள் ஆசீர்வாதத்துடன் நடந்த தனுஷின் காதல் திருமணம் முடிவுக்கு வந்திருக்கும் நேரத்தில், சமூக வலைதளங்களில் தனுஷ் மற்றும் ஐஸ்வர்யாவின் முடிவை ஆதரித்தும் எதிர்த்தும் பேசி வருகிறார்கள்.

திருமண பந்தத்தில் இருந்து பிரிவது என்பது தனுஷ் மற்றும் ஐஸ்வர்யா எடுத்த தனிப்பட்ட முடிவு. அதை மதித்து அவர்களுக்கான உரிய நேரத்தை வழங்கவேண்டும். இதைத்தான் அவர்கள் எதிர்பார்க்கிறார்கள்.

ரஜினியின் மருமகள் என்ற அந்தஸ்தை தனுஷ் இழக்கிறார், ரஜினிக்காக இந்த முடிவை தனுஷ் மாற்றி இருக்கலாம், இரண்டு குழந்தைகளின் எதிர்காலம் குறித்து சிந்திக்காமல் இந்த முடிவை எடுத்துவிட்டனர் என தனுஷ் மற்றும் ஐஸ்வர்யாவின் முடிவுக்கு எதிராக பலர் கருத்து தெரிவித்து வந்தனர். ஆனால், அதேசமயம் விவாகரத்து இயல்பானது தான், அதை சாதாரணமாக எடுத்துக்கொள்வோம் என்று தனுஷ் மற்றும் ஐஸ்வர்யாவுக்கு ஆதராவக பலர் சமூக வலைதளங்களில் பேசி வருகிறார்கள்.

விடாமல் சீண்டப்படும் தனுஷ் - ஐஸ்வர்யா.. புற்றீசல் போல சுற்றிய யூ டியூப் சேனல்கள்.. ஏன் இந்த வன்மம்?

English summary

Actor Dhanush and Aishwarya have announced their separation from their marriage. Now social media have been talking in support of actor Dhanush and Aishwarya's decision that divorce is normal.