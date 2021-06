இந்தி எங்கே.. ஏன் இவ்வளவு தமிழ்?.. வடஇந்தியர்களிடம் வறுபடும் தி பேமிலி மேன் 2.. வலுக்கும் எதிர்ப்பு!

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: தமிழர்களிடையே கடும் எதிர்ப்பை சந்தித்து வரும் தி பேமிலி மேன் 2 தொடர் தற்போது வடஇந்தியர்கள் மத்தியிலும் கடும் எதிர்ப்பை சந்தித்து வருகிறது.

2019ல் அமேசான் பிரைமில் வெளியாகி ஹிட் அடித்த சீரிஸ்தான் தி பேமிலி மேன். மனோஜ் பாஜ்பாயி, சந்தீப் கிஷன், பிரியாமணி உள்ளிட்ட பல நடிகர்கள் நடித்து, பெரிய அளவில் இந்த சீரிஸ் வைரலானது. ராஜ் நிதிமோரு, கிருஷ்ணா டிகே ஆகியோர் இந்த தொடரை இயக்கி இருந்தனர்.

மனோஜ் பாஜ்பாயி இதில் என்ஐஏ அதிகாரியாக நடித்து இருப்பார். இந்த நிலையில் இந்த தொடரின் இரண்டாவது சீசன் தற்போது வெளியாகி கவனம் பெற்றுள்ளது.

English summary

North Indians are angry at The Family Man 2 show for it too many Tamil dialogues through out the second season.