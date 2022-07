டிஆர்பி தேர்வுகளில் வடமாநிலத்தவர்? - அரசு அதிரடி முடிவு.. தமிழக இளைஞர்களுக்கு விரைவில் குட் நியூஸ்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : டிஆர்பி தேர்வுகளிலும், தமிழ் மொழித்தாள் கட்டாயம் என அரசாணை வெளியிட தமிழக அரசு முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

டிஆர்பி நடத்திய பாலிடெக்னிக் விரிவுரையாளர் தேர்வில் பிற மாநிலங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் பலர் தேர்ச்சி பெற்று சான்றிதழ் சரிபார்ப்புக்கு அழைக்கப்பட்டது தமிழக இளைஞர்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

இந்த விவகாரம் கடும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியதைத் தொடர்ந்து, டிஎன்பிஎஸ்சி போல டிஆர்பி-யிலும் தமிழ் தாளை கட்டாயமாக்க முடிவெடுக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

English summary

Many students from other states passed Polytechnic Lecturer Exam conducted by TRB, which has shocked Tamil Nadu youth. Following this, it has been reported that a decision has been made to make Tamil paper compulsory in TRB as well as TNPSC.