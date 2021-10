வடகிழக்குப் பருவமழை : வங்கக் கடலில் உருவாகிறது முதல் காற்றழுத்தத் தாழ்வுப்பகுதி

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: வடகிழக்குப் பருவமழை தொடங்கியுள்ள நிலையில் தெற்கு வங்கக் கடலின் மத்திய பகுதியில் இன்று வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி உருவாகக் கூடும் என்று வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது. வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி மேற்கு நோக்கி நகர்ந்து அடுத்த 48 மணி நேரத்தில் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக வலுப்பெறும் என்றும் வானிலை மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் ஜூன் மாதம் தொடங்கிய தென்மேற்குப் பருவமழை முடிவுக்கு வந்துள்ளது. தென்மேற்குப் பருவமழை இயல்பை விட 23 சதவிகிதம் கூடுதலாகவே பெய்துள்ளதாக தென்மண்டல வானிலை ஆய்வு மையத்தலைவர் பாலகிருஷ்ணன் கூறியுள்ளார். நடப்பாண்டு அக்டோபர் மாதத்தில் மட்டும் 33 சதவிகிதம் அளவிற்கு கூடுதலாக மழை பெய்துள்ளதாகவும் பாலகிருஷ்ணன் கூறியுள்ளார். வடகிழக்கு பருவமழை இயல்பை ஒட்டியிருக்கும் என கணிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

இதனிடையே தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை நேற்று முதல் தொடங்கியுள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது. மதுரை மாவட்டம் மேலூர், அழகர்கோவில், வெள்ளரிப்பட்டி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் விடிய விடிய பெய்த மழையால் நீர் நிலைகள் நிரம்பி குடியிருப்புகள் மற்றும் விளைநிலங்களுக்குள் தண்ணீர் புகுந்தது. மேலவளவு பகுதியில் பலத்த கனமழை காரணமாக அப்பகுதியில் உள்ள சோமகிரி மலையில் மழைநீர் வெள்ளம்போல பெருக்கெடுத்து சுற்றியுள்ள கிராமங்களை சூழ்ந்தது. இதனால் இங்குள்ள பரம்புக்கண்மாய் 16 ஆண்டுகளுக்கு பின் முழுமையாக நிரம்பி கடல் போல காட்சியளிக்கிறது.

வடகிழக்குப் பருவமழை ஜோராக தொடங்கியது - 5 நாட்களுக்கு மழை நீடிக்கும்

English summary

With the onset of the northeast monsoon, the Meteorological Department has forecast a cyclone over the central part of the Bay of Bengal today. The meteorological office said the atmospheric circulation will move westward and strengthen in part over the next 48 hours.