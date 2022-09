பெரியாழ்வார் மண்.. “பல ராமசாமிகள் சமூக நீதிக்காக போராடி இருக்கிறார்கள்” - தமிழிசை பரபர பேச்சு!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : பல ராமசாமிகள் சமூக நீதிக்காக போராடி இருக்கிறார்கள் என்றும் ஒரு ராமசாமிக்கு மட்டும் அதற்கான முழுப்பெருமையும் கிடையாது என்றும் தெலுங்கானா ஆளுநர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் பேசியுள்ளார்.

சர்வதேச சகோதரத்துவ தினத்தையொட்டி சென்னை ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா மடத்தில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்டார் தெலுங்கானா மாநில ஆளுநர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன்.

அதன் பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த தமிழிசை, நம் மதம் சகிப்புத் தன்மையை சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறது, விநாயகர் அழுக்கில் இருந்து எடுக்கப்பட்டார் என்று சொல்வதையும், பெரும்பான்மை மக்கள் வணங்கும் ஒரு விழாவிற்கு வாழ்த்து சொல்லவில்லை என்பதையும் சகித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் எனப் பேசியுள்ளார் தமிழிசை.

English summary

“Social justice has been talked about since the time of Ramanujar. A Ramasamy alone does not have the full credit for that. Many Ramasamys are fighted for social justice." said Telangana Governor Tamilisai Soundararajan.