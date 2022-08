ஒரே நேரத்தில் மூவருக்கும் அழைப்பு.. ஓபிஎஸ் போடும் கணக்கு என்ன.. பின்னணியில் யார்?

Chennai

சென்னை: எடப்பாடி பழனிசாமி, டிடிவி தினகரன் மற்றும் சசிகலா ஆகியோருக்கு ஒரே நேரத்தில் ஓ.பன்னீர் செல்வம் இணைப்புக்கு அழைப்பு விடுத்திருப்பது பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது.

Eps-க்கு மீண்டும் அழைப்பு விடுத்த OPS *Politics

சென்னையில் ஜூலை 11ம் தேதி நடைபெற்ற அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டம் தொடா்பாக ஓ.பன்னீா்செல்வம் மற்றும் வைரமுத்து தொடர்ந்த வழக்கின் தீர்ப்பை சென்னை உயர் நீதிமன்றம் வழங்கியுள்ளது. அந்தத் தீர்ப்பில் அதிமுகவில் ஜூன் 23-க்கு முன் இருந்த நிலையே நீடிக்கும் என்று உயர் நீதிமன்றம் தெரிவித்தது.

இந்த நிலையில் சென்னையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த ஓ.பன்னீர் செல்வம், ஜெயலலிதாவின் பிள்ளைகளான எங்களுக்குள் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடு காரணமாக அசாதாரண சூழல் ஏற்பட்டது. அவைகளை எங்கள் மனதில் இருந்து அப்புறப்படுத்தி, மீண்டும் கழகம் ஒன்றிணைந்து மக்களுக்கு சேவையாற்ற வேண்டும் என்பது எங்கள் நிலைப்பாடு.

கன்ஃபார்ம் ஆன கணிப்பு.. ஓபிஎஸ் பேசியது கேட்டுச்சா? சசிகலா அன்றே சொன்னாரே! டீ யுடன் கலக்குமா வெல்லம்?

OPS Want said He wants Reunite AIADMK. Also simultaneous invitation to Edappadi Palaniswami, TTV Dhinakaran and Sasikala for merger has raised various questions.