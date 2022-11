விரைவில் அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டம்.. அடுத்ததாக டிடிவி தினகரனுடன் சந்திப்பு.. ஓபிஎஸ் பரபர அறிவிப்பு

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: மாவட்ட நிர்வாகிகள் நியமனத்துக்கு பிறகு தமிழகம் முழுவதும் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ள உள்ளேன். அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டம் விரைவில் நடைபெற உள்ளது. டிடிவி தினகரனுடன் சந்திக்க உள்ளேன் என சென்னையில் ஓ பன்னீர் செல்வம் இன்று பகிரங்கமாக அறிவித்தார்.

அதிமுகவில் இரட்டை தலைமை விவகாரம் பூதாகரமாக வெடித்தது. இது அதிமுகவில் இணைந்து செயல்பட்ட ஒ பன்னீர் செல்வம், எடப்பாடி பழனிச்சாமி இடையே பிரிவை ஏற்படுத்தியது.

பொதுக்குழு பிரச்சனை உள்பட பல்வேறு விவகாரங்கள் தொடர்பாக ஓ பன்னீர் செல்வம், எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்பினர் நீதிமன்றங்களை மாறி மாறி நாடினர்.

அடுத்த அதிரடி.. “எம் மக்கள்”.. தேதி குறித்த அண்ணாமலை! இரட்டை வேடம் போடும் அரசு.. பரபர அட்டாக்!

English summary

After the appointment of district administrators, I am going to tour all over Tamil Nadu. AIADMK general committee meeting is going to be held soon. O Panneer Selvam publicly announced today in Chennai that he is going to meet TTV Dhinakaran.