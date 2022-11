ஈபிஎஸ் பனிப்போர்.. ‘முத்து’ நகரை 3 ஆக பிரித்த ஓபிஎஸ்.. அதிரடியாக மா.செக்கள் நியமனம்! செம ஃபாஸ்ட்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஒருபக்கம் பாஜக - எடப்பாடி பழனிசாமி இடையே பனிப்போர் ஏற்பட்டிருக்கும் நிலையில், அதிரடியாக நிர்வாகிகள் நியமனத்தில் வேகம் காட்டி வருகிறார் ஓ.பன்னீர்செல்வம்.

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தை மூன்றாகப் பிரித்து, அதற்கு புதிய மாவட்ட செயலாளர்களை ஓ.பன்னீர்செல்வம் அறிவித்துள்ளார். இரண்டாகச் செயல்பட்டு வந்த தூத்துக்குடி மாவட்டத்தை தூத்துக்குடி மாநகர், தூத்துக்குடி புறநகர் தெற்கு மற்றும் தூத்துக்குடி புறநகர் வடக்கு என மூன்று மாவட்டங்களாக பிரித்துள்ளார் ஓபிஎஸ்.

மூன்று மாவட்டங்களுக்கும் மாவட்ட செயலாளர்களை நியமனம் செய்துள்ளார் ஓபிஎஸ். மேலும், அதிமுக இளைஞரணி இணைச் செயலாளராக எட்டையபுரத்தைச் சேர்ந்த கருப்பூர் கே.சீனி என்கிற ராஜகோபாலை நியமித்துள்ளார்.

O. Panneerselvam has divided Tuticorin district into three and announced new district secretaries. Amid conflict in AIADMK, OPS, who has been announcing administrators for all posts, is going to hold meetings soon.