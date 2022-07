தீர்ப்பால் பின்னடைவு.. ‘அடுத்த மூவ்’க்கு ரெடியான ஓபிஎஸ்.. நடக்காது.. தொண்டர்களை வைத்து மெகா பிளான்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : பொதுக்குழு நடத்தும் விவகாரத்தில் உச்சநீதிமன்றம் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு சாதகமான தீர்ப்பை வழங்கியிருப்பதால் அடுத்தகட்ட நகர்வுகளுக்கு தயாராகி வருகிறது ஓபிஎஸ் தரப்பு.

பொதுக்குழு கூட்டம் நடத்தப்பட்டாலும், பொதுச் செயலாளர் தொடர்பான விதியில் எந்தவொரு திருத்தமும் கொண்டு வர முடியாத வகையில் குடைச்சல் கொடுக்க ஓபிஎஸ் ஆலோசனையில் ஈடுபட்டு வருவதாக கூறப்படுகிறது.

எம்ஜிஆர் வகுத்த விதிகளில் திருத்தம் ஏற்படுத்த எடப்பாடி பழனிசாமி முயற்சிப்பதால், அதற்கு தடை பெறும் நடவடிக்கைகளை தொடங்கவிருக்கிறது ஓபிஎஸ் தரப்பு.

பொதுக்குழு செல்லாது.. எடப்பாடி வாதமே தவறு.. பாயிண்டை பிடித்த ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் கோவை செல்வராஜ்!

English summary

Even though the AIADMK General Committee meeting has been held, the O Panneerselvam is said to be discussing with its supporters and legal experts what legal steps should be taken to prevent Edappadi Palaniswami from becoming the General Secretary.