4 முரண்கள்.. ‘மாட்டிக்கிச்சு’.. வைத்தி சொன்னது ஞாபகம் இருக்கா? - பாயிண்டுகளை அடுக்கும் ஓபிஎஸ் டீம்!

Chennai

சென்னை : தும்பை விட்டு வாலைப் பிடித்து ஐகோர்ட் நீதிபதிகள் தீர்ப்பு வழங்கியிருக்கின்றனர், இந்தத் தீர்ப்பில் ஏகப்பட்ட முரண்கள் இருக்கின்றன என பாயிண்டுகளை அடுக்கிறார்கள் ஓபிஎஸ் தரப்பினர்.

முக்கியமான கோணத்தையே விட்டுவிட்டு, மேலோட்டமாக, ஈபிஎஸ் தரப்பு வாதங்களை அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டுள்ளனர் நீதிபதிகள் என ஓபிஎஸ் தரப்பு வாதங்களை முன்வைக்கிறது.

பொதுக்குழு செல்லும் என்பதற்கு நீதிபதிகள் முன்வைத்த ஒரு பாயிண்ட், ஓபிஎஸ் பொதுக்குழு அறிவிப்புக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கவில்லை என்பது. ஆனால் அப்போதே, வைத்திலிங்கம் எதிர்ப்பு தெரிவித்து கோஷமிட்டதையும், ஓபிஎஸ் தரப்பினர் வெளிநடப்பும் செய்ததையும் நீதிபதிகள் கவனிக்கவில்லையா எனக் கேள்வி எழுப்புகிறது ஓபிஎஸ் டீம்.

இதுபோல பல முரண்கள் இருப்பதால், உச்ச நீதிமன்ற மேல்முறையீட்டில் நிச்சயமாக தங்களுக்கு சாதகமான தீர்ப்பே வரும் என உறுதியாகக் கூறுகின்றனர்.

English summary

There are many contradictions in this verdict. Leaving aside the important angle, the judges have accepted the EPS side's arguments fully as verdict : says O Panneerselvam faction on admk case jugement.