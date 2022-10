அதே 2.. ஓபிஎஸ் போட்ட பிளான்.. பதவிக்காக தினகரன் காலில் விழுந்தார் - பற்றவைத்த ஜெயக்குமார்!

Chennai

சென்னை : ஓபிஎஸ் எந்த குடும்பத்தை எதிர்த்து தர்மயுத்தம் தொடங்கினாரோ அதே குடும்பத்திடம் சென்று டிடிவி தினகரன் காலில் விழுந்து முதலமைச்சராக்குங்கள் என கேட்டார் என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் விமர்சித்துள்ளார்.

மு.க.ஸ்டாலினுக்கும் ஓபிஎஸ், சசிகலா, டிடிவி தினகரனுக்கும் இடையே அதிமுகவை அழிக்கவேண்டும் என எழுதப்படாத ஒப்பந்தம் உள்ளது என ஜெயக்குமார் விமர்சித்துள்ளார்.

மேலும், முதல்வர் ஸ்டாலினை விமர்சித்துப் பேசிய ஜெயக்குமார், மழைநீர் வடிகால் பணிகள் 80% முடிவடைந்து விட்டதாக கூறுகிறார் முதலமைச்சர். ஆனால், பருவ மழை வந்தால் மழைநீர் வடிகால்களின் பணி குறித்த நிலை வெட்ட வெளிச்சமாகிவிடும் எனத் தெரிவித்தார்.

