‘வெல்லம்’ போல் வந்த அறிவிப்பு! அதிமுக புதிய தலைமைக் கழக நிர்வாகிகள் நியமனம்! அதிரடி காட்டும் ஓபிஎஸ்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்புக்கு நெருக்கடி கொடுக்கும் வகையில் அடுத்தடுத்து புதிய நிர்வாகிகள் பட்டியலை வெளியிட்டு வரும் ஓ பன்னீர்செல்வம் இன்று வெளியிட்டுள்ள பட்டியலில் வெல்லமண்டி நடராஜன் உள்ளிட்ட நான்கு பேர் தலைமை கழக நிர்வாகிகளாக நியமிக்கப்படுவதாக அதிரடி அறிக்கையினை வெளியிட்டுள்ளார்

கடந்த ஜுலை மாதம் 11ஆம் தேதி சென்னை வானகரத்தில் நடந்த அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டத்தில் ஓ.பன்னீர்செல்வம், வைத்திலிங்கம், மனோஜ்பாண்டியன், ஜே.சி.டி. பிரபாகரன் உள்ளிட்டோரை நீக்குவதாக நிறைவேற்றப்பட்டது.

மேலும் அதிமுகவின் பொருளாளர், அடிப்படை உறுப்பினர் பொறுப்புகளில் இருந்தும் ஓபிஎஸ், அவரது மகன்கள் ரவீந்திரநாத்குமார், ஜெயபிரதீப், அவரது ஆதவாளர்கள் என அடுத்தடுத்து நீக்கப்பட்டனர்.

O Panneerselvam, who has been issuing a list of new administrators to put pressure on Edappadi Palanichami's side, has issued an action statement that in the list released today, four people including Vellamandi Natarajan have been appointed as the chief executives of the aiadmk