தெளிவா கணக்கு போட்ட ஓபிஎஸ்.. 'டெல்லி சோர்ஸ்’.. ஆங்க்ரி மோடுக்கு பின்னணி இதானா? திமுக மீதும் அட்டாக்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் போக்கில் சமீபத்தில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்கள், அவரது அடுத்தகட்ட அரசியலை வெளிப்படுத்துகிறது, தீர்மானமாக சில கணக்குகளைச் செயல்படுத்தத் தொடங்கிவிட்டார் என்கிறார்கள் அரசியல் நோக்கர்கள்.

பாஜகவின் கூட்டணி கணக்குகள் எப்படி இருந்தாலும் தமக்கு அதில் நிச்சயம் இடம் உண்டு என உறுதியான தகவல் கிடைத்திருப்பதாலேயே, கவலையே இல்லாமல் ஈபிஎஸ்ஸை விளாசத் தொடங்கி இருக்கிறாராம்.

எடப்பாடி பழனிசாமியையும் நேரடியாகவே அட்டாக் செய்யத் தொடங்கியுள்ளார். அதேநேரம், திமுகவை மென்மையான விமர்சனத்தோடு அணுகிவந்த ஓபிஎஸ், தற்போது கொஞ்சம் தாக்குதலை தீவிரப்படுத்தி உள்ளார்.

தனக்கு பாஜக ஆதரவு சர்வ நிச்சயம் என்பதை உணர்ந்து கொண்டதாலேயே ஓபிஎஸ் அதிரடி ஆக்‌ஷனில் இறங்கி இருப்பதாகவும், அதன் காரணமாகவே திமுக தயவை எதிர்பார்க்காமல் கடுமையாக திமுக அரசை விளாசி வருகிறார் என்றும் கூறப்படுகிறது.

எதிர்க்கட்சியாக இருந்தபோது வீரவசனம்.. ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு அடக்குமுறையா? - ஓபிஎஸ் அட்டாக்!

English summary

Political watchers say that the recent changes in O.Panneerselvam's course reveal his next phase of politics, he has decidedly started to play action game. They say that this change is because OPS received information that whatever the BJP's alliance plans are, he have a place in it.