ஸ்டாலின் அறிவிப்புக்கு ஓபிஎஸ் பாராட்டு... இபிஎஸ் கப்சிப்.. ஒன்றல்ல.. இது மூன்றாவது முறை!

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : பாரதியார் நினைவு நாள் மகாகவி நாளாக கொண்டாடப்படும் என்ற தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலினின் அறிவிப்பை அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ பன்னீர்செல்வம் வரவேற்றுள்ளார். இதேபோல் திமுக அரசின் பல்வேறு திட்டங்கள் அறிவிப்புகளை எதிர்க்கட்சி துணை தலைவர் என்ற போதிலும் ஓ பன்னீர்செல்வம் வரவேற்கிறார். ஆனால் எடப்பாடி பழனிசாமி இதுவரை எந்த கருத்தும் தெரிவித்தது கிடையாது.

தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் நேற்று வெளியிட்ட 14 அறிவிப்பில், மகாகவி பாரதியாரின் நினைவு நாளான செப்டம்பர் 11-ஆம் நாள், அரசின் சார்பில் இனி ஆண்டுதோறும் 'மகாகவி நாளாக. கடைபிடிக்கப்படும். இதனையொட்டி, பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்களுக்கு மாநில அளவில் கவிதைப் போட்டி நடத்தி ' பாரதி இளங்கவிஞர் விருது' மாணவன் ஒருவருக்கும், மாணவி ஒருவருக்கும் தலா ஒரு லட்சம் ரூபாய் பரிசுத் தொகையுடன் வழங்கப்படும்.

பாரதியாரின் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பாடல்கள் மற்றும் கட்டுரைகளைத் தொகுத்து மனதில் உறுதி வேண்டும்' என்ற புத்தகமாசு, அரசு மற்றும் அரசு உதவிபெறும் பள்ளி மாணவர்கள் கமார் 37 லட்சம் பேருக்கு 10 கோடி ரூபாய் செயவில் வழங்கப்படும் என்று கூறியிருந்தார்.

ஒவ்வொரு தலைவருக்கும் 14 அறிவிப்புகள்.. ஸ்டாலின் எடுத்த புதிய முயற்சி.. இந்த முறை பாரதியாருக்கு!

English summary

AIADMK coordinator O Panneerselvam showers encomiums on mk stalin for his various announcements on Poet Bharathy in a statement issued today. Earlier he had issued a similar statement for DMK govt’s announcements on Periyar too and OPS almost compared Kalaignar to god.