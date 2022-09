அவர் உங்களை ஏமாத்திருவார்! ஓபிஎஸ் ஆதரவு மா.செ.க்களுக்கு ’சீனியர்’ வீசிய வலை! எஸ்கேப்பாகும் ‘ஸ்வீட்’!

Chennai

சென்னை : அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை விவகாரத்தில் தற்போது எடப்பாடி பழனிச்சாமியின் பக்கம் காற்று வீசி வரும் நிலையில் ஓபிஎஸ் தரப்பில் இருக்கும் மாவட்ட செயலாளர்களை தங்கள் தரப்புக்கு இழுக்க முயற்சியை சீனியர் முன்னாள் அமைச்சர் ஒருவர் மேற்கொண்டு வருவதாக தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது.

முன்னாள் முதல்வரும் அதிமுக பொதுச் செயலாளருமான ஜெயலலிதா மரணம் அடைந்ததிலிருந்து அதிமுகவில் யார் பெரியவர் என்று அதிகாரம் முதல் நடந்து வருகிறது. அவர் மரணத்தின் போது முதல்வராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஓ.பன்னீர்செல்வம் சசிகலாவின் தலையிட்டால் பதவி இழந்த நிலையில் அப்போது தர்ம யுத்தத்தை தொடங்கினார்.

தற்போது சசிகலாவால் முதல்வராகப்பட்ட எடப்பாடி பழனிச்சாமி அதிமுக அதிகாரத்தை கைப்பற்ற நினைப்பதால் அவருக்கு எதிராக இரண்டாவது தர்ம யுத்தத்தை நடத்தி வருகிறார். இப்படி கடந்த 7 ஆண்டுகளாக ஓபிஎஸ்ஸின் நிலையில் இப்படித்தான் உள்ளது.

English summary

It has been reported that a senior former minister is trying to pull the district secretaries who are on the OPS side to their Edappadi Palaniswami side.