எதிர்க்கட்சியாக இருந்தபோது வீரவசனம்.. ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு அடக்குமுறையா? - ஓபிஎஸ் அட்டாக்!

Chennai

சென்னை : உரிமை, கடமை என்று எதிர்க்கட்சித் தலைவராக இருந்தபோது வீரவசனம் பேசிவிட்டு, முதலமைச்சராக வந்தவுடன் போராடுபவர்கள் மீது அடக்குமுறையை ஏவிவிடுவது நியாயமா என அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் திமுக அரசை விமர்சித்துள்ளார்.

கடந்த அதிமுக ஆட்சிகாலத்தில் அரசு மருத்துவர்கள் பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி போராட்டங்களில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு வந்தபோது, நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் அரசு மருத்துவர்களுக்கு உரிய ஊதியத்தை வழங்குவோம் என்று வாக்குறுதியளித்தார் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின்.

திமுக ஆட்சிப் பொறுப்பேற்று ஒன்றரை ஆண்டுகள் ஆகியும், இதுவரை மருத்துவர்களின் கோரிக்கைக்குச் செவிசாய்க்காமல் இருப்பது பற்றி அரசு மருத்துவர்கள் கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர். தொடர் போராட்டங்களிலும் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், அரசு மருத்துவர்களுக்கு அளித்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றாததோடு மட்டுமல்லாமல் அவர்களை பழிவாங்கிக் கொண்டிருக்கிறது திமுக அரசு எனச் சாடியுள்ளார் ஓ.பன்னீர்செல்வம்.

