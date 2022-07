சட்டசபைக் குழுவை மாற்றி அமைக்க வரும் மனுக்கள்.. நிராகரியுங்கள்.. சபாநாயகருக்கு ஓபிஎஸ் கடிதம்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: அதிமுக சட்டசபைக் குழுவை மாற்றி அமைக்கும்படி மனுக்கள் வந்தால் அவற்றை நிராகரிக்க வேண்டும் என்று சபாநாயகருக்கு ஓ.பன்னீர் செல்வம் கடிதம் எழுதியுள்ளார். அதிமுக பொதுக்குழு தொடர்பாக நீதிமன்றத்திலும், தேர்தல் ஆணையத்திலும் வழக்குகள் நிலுவையில் இருப்பதால் மனுக்களை நிராகரிக்க வேண்டும் என தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுக பொதுக்குழுக் கூட்டம் சென்னை வானகரத்தில் நேற்று நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்தில் அதிமுக இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக எடப்பாடி பழனிசாமி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். ஓ.பன்னீர்செல்வம் கட்சியில் இருந்து நீக்கப்படுவதாக பொதுக்குழுவில் சிறப்பு தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.

அதே நேரத்தில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி, கே.சி. முனுசாமி ஆகியோரை கட்சியில் இருந்து நீக்குவதாக கூறினார் எடப்பாடி பழனிச்சாமி.

எடப்பாடி அடுத்த அதிரடி.. திண்டுக்கல் சீனிவாசனுக்குதான் பவர்.. வங்கிகளுக்கு பறந்த கடிதங்கள்

English summary

O. Panneer Selvam has written a letter to the Tamil Nadu assembly Speaker saying that if there are any petitions to reconstitute the AIADMK Assembly Committee, they should be rejected. He said that the petitions should be rejected as there are pending cases in the court and the Election Commission regarding the AIADMK General Committee.