வைத்த குறி தப்பாது! உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு உற்சாக வரவேற்பு கொடுத்த ஒடிசா அரசு! பயணப் பின்னணி!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: அரசு முறை பயணமாக ஒடிசா சென்ற தமிழக இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு அம்மாநில அரசு உற்சாக மிகு வரவேற்பு கொடுத்திருக்கிறது.

ஒடிசா முதல்வர் நவீன் பட்நாயக்கை சந்தித்து பேசிய அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தமிழகத்தில் விளையாட்டுத்துறை மேம்பாட்டுக்காக தமிழக அரசு முன்னெடுத்து வரும் திட்டங்கள் பற்றி பேசியிருக்கிறார்.

ஒடிசாவில் நடைபெற்று வரும் உலகக் கோப்பை (ஆண்கள்) ஹாக்கி போட்டியை காண சிறப்பு விருந்தினராக வருகை தருமாறு ஒடிசா அரசிடம் இருந்து வந்த அழைப்பை ஏற்று உதயநிதி அங்கு சென்றது குறிப்பிடத்தக்கது.

உதயநிதி மாதிரி நானும் கல்லை எடுத்துட்டு போய்ருவேன்.. விமான நிலையம் கட்ட முடியாது : சீமான் ஆவேசம்!

English summary

Tamil Nadu Youth Welfare and Sports Development Minister Udhayanidhi Stalin, who went to Odisha on a state visit, has been given a warm welcome by the state government.