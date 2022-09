பைப் உடைந்து கசிந்த எண்ணெய்.. இதுவரை 50 பீப்பாய் அகற்றம்.. எண்ணெயில் மிதக்கும் காசிமேடு

Chennai

சென்னை: சென்னை காசிமேடு பகுதியில் சமையல் எண்ணெய் கொண்டு செல்லும் பைப் உடைந்து எண்ணெய் கசிவு ஏற்பட்டுள்ளது.

கசிந்த எண்ணெய் மழைநீர் வடிகால்களில் கலந்துள்ளதால், எண்ணெய்யை உடனடியாக அப்புறப்படுத்த வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் கேட்டுக்கொண்டுள்ளனர்.

சென்னை துறைமுகத்திலிருந்து சமையல் எண்ணெய் அருகில் உள்ள சேமிப்பு கிடங்கிற்கு பைப் மூலம் கொண்டு செல்லப்படும். இவ்வாறு இருக்கையில் நேற்று திடீரென பைப் உடைந்து எண்ணெய் கசிந்துள்ளது.

A pipe carrying edible oil has broken in Kasimedu area of ​​Chennai and oil has leaked. As the spilled oil has mixed with the stormwater drains, the people of the area have demanded immediate disposal of the oil. Edible oil will be piped from Chennai port to nearby storage depot. While sitting like this yesterday suddenly the pipe broke and oil leaked.