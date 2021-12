தமிழகத்தில் ஓமிக்ரான் சமூக பரவலாக மாறுகிறது.. மா.சுப்ரமணியன் எச்சரிக்கை

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழகத்தில் ஓமிக்ரான் சமூகப் பரவலாக மாறிவருவதாக மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்ரமணியன் கூறியுள்ளார். தமிழகத்தில் 97 பேருக்கு ஓமிக்ரான் அறிகுறி தென்பட்டுள்ளதாகவும்

ஓமிக்ரான் பரிசோதனை முடிவுகள் வருவதற்குள் பாதிக்கப்பட்டவர் டிஸ்சார்ஜ் ஆகிவிடுவதாகவும் மா.சுப்ரமணியன் கூறியுள்ளார். இரவு நேர ஊரடங்கு அமல்படுத்துவது பற்றி 31ஆம் தேதி முடிவெடுக்கப்படும் எனவும் அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார்.

ஓமிக்ரான் வைரஸ் தொற்று இந்தியாவில் வேகமாக பரவிவருகிறது. தற்போதுவரை 19 மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களில் 600 க்கும் மேற்பட்டோருக்கு ஓமிக்ரான் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

மகாராஷ்டிரா, டெல்லி, குஜராத், உத்தரப் பிரதேசம், கர்நாடகா, மத்திய பிரதேசம், ஹரியானா, கேரளா உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் ஓமிக்ரான் காரணமாக கடும் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன. இரவு நேர ஊரடங்கும் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. தமிழகத்தில் இரவு நேர ஊரடங்கு அமல்படுத்துவது பற்றி வரும் 31ஆம் தேதி முடிவெடுக்கப்படும் என்று மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்ரமணியன் தெரிவித்துள்ளார்.

கொரோனாவால் உயிரிழந்தவர்களுக்கு கருணைத் தொகை - யாருக்கு எவ்வளவு அறிக்கை வெளியிட்ட மா.சுப்ரமணியன்

English summary

Minister M. Subramanian has said that Omicron is becoming more widespread in Tamil Nadu. In Tamil Nadu, 97 people have been diagnosed with Omicron Subramanian also said that the victim would be discharged before the results of the Omicron test. The decision on the implementation of the night curfew will be taken on the 31st, the minister said.