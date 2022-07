செஸ் ஒலிம்பியாட்.. பிரம்மாண்டமாக முடிந்த தொடக்க விழா.. எப்படி சாதித்தார் விக்னேஷ் சிவன்?

Chennai

சென்னை: செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டியின் தொடக்க விழா பிரம்மாண்டமாக திட்டமிட்டது பற்றி இயக்குநர் விக்னேஷ் சிவன் தெரிவித்துள்ளார்.

சர்வதேச 44வது செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி செஸ் தலைநகரமான தமிழ்நாட்டில் பிரம்மாண்டமாக தொடங்கியுள்ளது. முதல் சுற்று போட்டிகள் மாமல்லபுரத்தில் உள்ள ஃபோர் பாய்ண்ட் தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் நடைபெறுகிறது. இதில் 186 நாடுகளைச் சேர்ந்த 2 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட சர்வதேச வீரர்கள் பங்கேற்றுள்ளனர்.

The 44th International Chess Olympiad has kicked off with a bang in the chess capital of Tamil Nadu. Director Vignesh Sivan has said that the opening ceremony of the Chess Olympiad was planned on a grand scale.