ஆபரேஷன் கஞ்சா வேட்டை 2.O: குட்கா விற்றால் குண்டர் சட்டம்.. டிஜிபி சைலேந்திரபாபு அதிரடி உத்தரவு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழகம் முழுவதும் ஆபரேஷன் கஞ்சா 2.O நடத்த டிஜிபி சைலேந்திரபாபு உத்தரவிட்டுள்ளார். போதைப்பொருள் விற்றால் குண்டர் சட்டம் பாயும் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் தெரிவித்துள்ளார் சைலேந்திரபாபு.

தமிழகத்தில் கஞ்சா உள்ளிட்ட போதைப்பொருள் விற்பனை அதிகரித்து வருகிறது. பள்ளி, கல்லூரி வளாகங்களில் கஞ்சா விற்பனை அதிகரித்துள்ளது. தமிழ்நாட்டில் பெருகிவரும் கஞ்சா, குட்கா, ஹெராயின் போன்ற போதைப்பொருட்களை தடுப்பதற்கு தமிழக போலீசார் பல முயற்சிகள் எடுத்து வருகின்றனர்.

போதைபொருட்கள் கடத்தப்படுவதை தடுப்பதற்கும், போதைப்பொருள் கடத்தும் குற்றவாளிகளை கைது செய்வதற்கும் கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் டி.ஜி.பி சைலேந்திரபாபு அதிரடி ஆபரேஷனை நடத்த உத்தரவிட்டார்.

அதற்கு "ஆபரேஷன் கஞ்சா வேட்டை" என்று பெயரிடப்பட்டது. இதன்பேரில் தமிழகம் முழுவதும் போலீசார் போதைப்பொருட்கள் கடத்தப்படுவதை தடுப்பதற்கும், குற்றவாளிகளை கைது செய்வதிலும் தீவிர நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.

English summary

Operation Kanja Vettai 2.0 All Over Tamil Nadu (ஆபரேஷன் கஞ்சா வேட்டை 2.O தமிழ்நாடு ): DGP Sylendra babu has ordered to conduct Operation Kanja 2.O across Tamil Nadu. He also said that stern action will be taken against those who sell drugs under the Gangs Act.