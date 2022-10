2வது நாள் ஆபரேஷன் மின்னல்.. 48 மணிநேரத்தில் 1,310 ரவுடிகளை தட்டித்தூக்கிய போலீஸ்.. பரபர தமிழ்நாடு

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் 2வது நாளாக இன்றும் மாநிலம் முழுவதும் போலீசார் ஆபரேஷன் மின்னல் வேட்டையில் இறங்கினர். கடந்த 48 மணிநேரத்தில் மட்டும் மொத்தம் 1,310 பேர் அதிரடியாக கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். இவர்களிடம் இருந்து ஆயுதங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன.

தமிழ்நாட்டில் ரவுடிகளின் கொட்டத்தை அடக்கும் வகையில் மாநில போலீசார் தீவிரமாக செயல்பட்டு வருகின்றனர். தொடர்ந்து குற்ற செயல்களில் ஈடுபட்டவர்கள், தலைமறைவாக உள்ள ரவுடிகளை கண்டுபிடிக்க சிறப்பு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இதற்காக ஆபரேஷன் மின்னல் வேட்டையை போலீசார் தொடங்கி உள்ளனர். இதற்கான அறிவிப்பை டிஜிபி சைலேந்திர பாபு அறிவித்தார். இதன்மூலம் மாநிலம் முழுவதும் உள்ள ரவுடிகளை போலீசார் அதிரடியாக கைது செய்து வருகின்றனர்.

தொடர் கனமழை.. புதுக்கோட்டை மாவட்ட பள்ளி-கல்லூரிகளுக்கு நாளை விடுமுறை.. வெளியான அறிவிப்பு

English summary

On the 2nd day in Tamil Nadu today, the police across the state embarked on Operation Lightning Hunt. In the last 48 hours alone, a total of 1,310 people have been arrested. Arms have been confiscated from them.