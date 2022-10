தொண்டரடிப் பொடியாழ்வார்களுக்கு கோபம்! ‘நீங்க’ புலம்பியதை நாடே பார்த்தது! அனல் பறக்க இபிஎஸ் அறிக்கை!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : "ஆப்பரேஷன் மின்னல்" என்று மாநிலம் முழுவதும் 72 மணி நேரத்தில், 3,905 ரவுடிகள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக செய்தி வெளியிடுகிறார். இவர்களில் உறுதிமொழிப் பத்திரம் எழுதி வாங்கிய 2,390 நபர்களை கண்காணிப்பு வளையத்தில் வைக்கும் வேலையை காவல்துறை செய்கிறதா? என தமிழக எதிர்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

தமிழ்நாடு முழுவதும் போலீசார் நடத்திய மின்னல் ரவுடி வேட்டையில் கடந்த 3 நாட்களில் 3,905 ரவுடிகள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், இந்த மின்னல் ரவுடி வேட்டையில் பல ஆண்டுகளாக போலீசாரிடம் பிடிபடாமல் இருந்த ரவுடிகளும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக தமிழக டிஜிபி சைலேந்திர பாபு கூறினார்.

மேலும் 2,390 ரவுடிகளிடம் இனி குற்ற செயல்களில் ஈடுபட மாட்டோம் என உறுதி மொழி பத்திரம் எழுதி வாங்கப்பட்டதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இந்நிலையில் 2,390 நபர்களை கண்காணிப்பு வளையத்தில் வைக்கும் வேலையை காவல்துறை செய்கிறதா? என தமிழக எதிர்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

அதிமுக பொதுச் செயலாளர் தேர்தல்.. ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ், சசிகலாவுக்கு அழைப்பு.. குண்டு போட்ட கேசி பழனிசாமி!

English summary

police dgp announces that 3,905 raiders have been arrested in 72 hours across the state under "Operation Minnal". Are the 2,390 people who have written affidavits under surveillance? Tamil Nadu Opposition Leader Edappadi Palaniswami has questioned.