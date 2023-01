இரட்டை இலை வேட்பாளருக்கே ஆதரவு.. ஓபிஎஸ் - இபிஎஸ் இணைந்து போட்டியிட வேண்டும்- ஜான் பாண்டியன்

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் இரட்டை இலை எங்கு இருக்கிறதோ அங்குதான் ஆதரவு கொடுக்க முடியும். அதில் நாங்கள் தெளிவாக இருக்கிறோம். எந்த மாற்றமும் இல்லை என்று தமிழக மக்கள் முன்னேற்ற கழக தலைவர் ஜான் பாண்டியன் செய்தியாளர்களுக்கு அளித்த பேட்டியின் போது கூறினார்.

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் அதிமுகவின் இரு அணிகளும் போட்டியிடுவதாக அறிவித்துள்ளன. இதனால், தேர்தல் களத்தில் அனல் பறக்க தொடங்கியுள்ளது.

அதிமுக கூட்டணி கட்சித்தலைவர்களை சந்தித்து ஓ பன்னீர் செல்வம் ஆதரவு கோரி வருகிறார். மறுபக்கம் கூட்டணி கட்சித்தலைவர்களை சந்தித்து ஆதரவு திரட்டும் வேளையில் எடப்பாடி பழனிசாமி அணியினரும் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

English summary

In the Erode by-election, support can be given wherever there is a double leaf. We are clear on that. Tamil Nadu People's Development Kazhagam president John Pandian said during an interview to reporters that there is no change.