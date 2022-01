கொரோனாவை குறைக்க நாங்கள் இதையெல்லாம் செய்தோம்.. ஆனா இப்போ?.. புகார்களை லிஸ்ட் போட்ட ஓ.பி.எஸ்

Chennai

சென்னை: கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த பாதிப்பு அதிகமுள்ள பகுதியில் கடும் தடுப்பு நடவடிக்கையை தமிழக அரசு எடுக்க வேண்டும் என்று அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

12-01-2022 அன்றைய நிலவரப்படி தமிழகத்தில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை 17,934 என்றிருக்கையில், சென்னை மாவட்டத்தில் மட்டும் 7,372 பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற நிலையில், பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் கிருமி நாசினி தெளித்தல், பிளீச்சிங் பவுடர் போடுதல் போன்ற நிலையான செயல்பாட்டு முறைகளை அரசு நிர்வாகம் மேற்கொள்வதில்லை என்றும், பரிசோதனை முடிவுகள் வருவதில் நீண்ட காலதாமதமாகிறது என்றும் புகார்கள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன என்று ஓ.பன்னீர்செல்வம் கூறியுள்ளார்.

AIADMK coordinator O. Panneerselvam has demanded that the Tamil Nadu government take strict preventive measures in the most affected areas to control the corona