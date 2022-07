சைலண்ட் மோடுக்கு போன ‘சவுத்’ என்னப்பா இதெல்லாம்.. கடுகடுத்த ஓபிஎஸ்! ஆனாலும் ஹாப்பி தானாம்! என்னவாம்?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : கடந்த மாதத்தை போல தென் மாவட்டங்களில் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எதிராக போஸ்டர்கள் போராட்டங்கள் என நடக்காததால் அதிருப்தியில் ஓபிஎஸ் இருந்தாலும் நேற்று வெளியான ஆடியோ விவகாரத்தில் எதிரணியில் குழப்பம் ஏற்பட்டதால் மகிழ்ச்சியாகவே இருப்பதாக கூறுகின்றனர் அவருக்கு நெருக்கமானவர்கள்..

ஒருவழியாக பலகட்ட பஞ்சாயத்துகள், பேச்சுவார்த்தைகள், சட்டப் போரட்டங்களுக்குப் பிறகு தான் நீண்ட நாள் எதிர்பார்த்த காரியத்தை சாதித்து இருக்கிறார் எடப்பாடி பழனிச்சாமி. அதாவது அதிமுகவின் ஒற்றை தலைமையால் தான் வர வேண்டும் என்ற மூன்றாண்டு கனவு நிறைவேறி இருக்கிறது.

ஆரம்பத்தில் ஓபிஎஸ் உடன் இணைந்து செயல்பட்டாலும் நாட்கள் செல்லச் செல்ல இருவருக்குள்ளும் விரிசல் ஏற்பட்டது. வேட்பாளர் தேர்வு தொடங்கி எதிர்க்கட்சித் தலைவர் பதவி வரை ஓபிஎஸ்ஸையே சார்ந்து இருக்க வேண்டிய அல்லது அவரை எதிர்த்து அரசியல் செய்ய வேண்டிய நிலை எடப்பாடிக்கு ஏற்பட்டதால் தான் தனி தலைமையாக உருவெடுக்க வேண்டும் என நினைத்தார்.

