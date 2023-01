உச்சநீதிமன்றத்தை நாடிய எடப்பாடி பழனிசாமி.. என்னவானாலும் இரட்டை இலை எங்களுக்கே.. புகழேந்தி பதில்!

இரட்டை இலை சின்னத்தை ஓபிஎஸ்-க்கு ஒதுக்குவதே நியாயமாக இருக்கும் என்று புகழேந்தி தெரிவித்துள்ளார்.

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: அதிமுகவின் இடைக்காலப் பொதுச்செயலாளராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதை தேர்தல் ஆணையம் அங்கீகரிக்குமாறு உத்தரவிட வேண்டும் என்று உச்சநீதிமன்றத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பில் முறையீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ள ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் புகழேந்தி, இதன் தீர்ப்பு எங்களுக்கே சாதகமாக வரும் என்றும், இரட்டை இலை சின்னத்தை தேர்தல் ஆணையம் எங்கள் தரப்புக்கே ஒதுக்கும் என்று தெரிவித்துள்ளார்.

உச்சநீதிமன்றத்தில் அதிமுக பொதுக்குழு வழக்கில் விரைவில் தீர்ப்பு வெளியாக உள்ளது. ஆனால் அதற்குள் ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தல் அதிமுகவின் உட்கட்சி பூசலை அடுத்தக் கட்டத்திற்கு கொண்டு சென்றுள்ளது.

எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் ஓ.பன்னீர் செல்வம் அணிகளின் தரப்பில் இரு வேட்பாளர்களை களமிறக்க ஆயத்தமாகி வருகின்றனர். இதனால் இரட்டை இலை சின்னம் முடங்கும் சூழல் உருவாகலாம் என்று பார்க்கப்படுகிறது.

English summary

Pattition has been filed by Edappadi Palanisamy in the Supreme Court to order the Election Commission to approve the Interim General Secretary of the AIADMK. Commenting on this, OPS supporter Pugazhendi said that the verdict will be in our favor and the Election Commission will allocate the twin leaf symbol to our side.