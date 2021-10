சசி ஆதரவு: ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுத்துதான் பாருங்களேன்-எடப்பாடி தூதரை கடுமையாக எச்சரித்தாரா ஓபிஎஸ்?

Chennai

oi-Mathivanan Maran

சென்னை: சசிகலா ஆதரவு விவகாரத்தில் அதிமுகவில் உச்சகட்ட குழப்பம் நீடித்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. தற்போதைய நிலையில் அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம், இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி இடையே கடுமையான விரிசல் ஏற்பட்டுவிட்டது.. இதை சரி செய்வது அவ்வளவு எளிது அல்ல என்கின்றனர் அக்கட்சியின் சீனியர் தலைவர்கள்.

சசிகலாவை அதிமுகவில் மீண்டும் சேர்ப்பது குறித்து தலைமை கழக நிர்வாகிகள்தான் முடிவு செய்வார்கள் என கொளுத்திப் போட்டார் ஓ.பன்னீர்செல்வம். அவர் பற்ற வைத்த நெருப்பு கனஜோராக எரிந்து கொண்டிருக்கிறது.

இப்போது சசிகலாவை சேர்க்கலாம் என்கிற ஓபிஎஸ் கருத்துக்கு ஆதரவாகவும் சசிகலாவை சேர்க்க கூடாது என்கிற நிலைப்பாட்டுடனும் அதிமுக இரு அணிகளாக பிரிந்து நிற்கின்றன. இந்த நிலையில் டிடிவி தினகரன் தரப்பு மீண்டும் ஓபிஎஸ் தரப்புடன் பகிரங்கமாக கை கோர்த்திருக்கிறது.

English summary

According to the Sources, AIADMK coordinator and Former Chief Minister O Panneerselvam has warned Eadappadi Palaniswami Faction on Disciplinary Action against him for Sasikala Support.