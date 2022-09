ஒரு கை பார்த்துருவோம்..டெல்லிக்கு போனை போட்ட ’தலை’! சுப்ரீம் கோர்ட் கதவை தட்டும் ஓபிஎஸ் டீம்!

Chennai

சென்னை : அதிமுக பொதுக்குழு வழக்கின் சென்னை உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு எதிராக உச்சநீதிமன்றத்தை நாடவுள்ளதாக நேற்று ஓ.பன்னீர்செல்வம் கூறியிருந்த நிலையில், வரும் திங்கட்கிழமை உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்ய ஓபிஎஸ் தரப்பு முடிவு செய்திருப்பதாகவும், இதற்காக டெல்லியில் வழக்கறிஞர்கள் தயாராக இருப்பதாக கூறப்பட்டுள்ளது.

ஜூலை 11ம் தேதி நடைபெற்ற அதிமுக பொதுக்குழுவுக்கு எதிராக ஓ.பன்னீர்செல்வம் மற்றும் பொதுக்குழு உறுப்பினர் வைரமுத்து ஆகியோர் தொடர்ந்த வழக்கில் கடந்த 17ம் தேதி தனி நீதிபதி ஜெயச்சந்திரன் தீர்ப்பு வழங்கினார்.

அந்த தீர்ப்பில், ஜூலை 11ம் தேதி நடந்த அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டம் செல்லாது எனவும், ஜூன் 23 க்கு முந்தைய நிலையே நீடிக்க வேண்டும் எனவும் தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது.

