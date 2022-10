ஆப்டிகல் இல்யூஷன் படம்: மரத்தில் எத்தனை 'முயல்கள்' இருக்கு? 5 செகண்ட் டைம்.. கண்டுபிடிங்க பாஸ்!

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஆப்டிகல் இல்யூஷன் படத்தில் மரத்தில் சில முயல்கள் இருக்கின்றன. 5 செகண்டில் அதில் இருக்கும் முயல்கள் எத்தனை என்பதை சரியாக கண்டுபிடித்தால் நீங்கள் கிரேட் தான்.

தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் டிரெண்டிங் வீடியோ, சுவாரசிய வீடியோ, டிரெண்டிங் செய்திகளுக்கு அதிக வரவேற்பு உள்ளது.

அலுவலக நேரங்களை தவிர்த்து பிற நேரங்களில் இதுபோன்ற சுவாரசிய டிரெண்டிங் வீடியோக்களை பார்த்து பலரும் தங்களை ரிலாக்ஸ் செய்து வருகின்றனர்.

English summary

In the optical illusion image below, there are some rabbits in a tree. You are great if you guess exactly how many rabbits are in it in 5 seconds.