படத்தில் என்ன தெரிகிறது..! ஒருவர் பனிமலை மீது ஏறுகிறார்ன்னு நினைச்சா தப்பு! உண்மை என்ன தெரியுமா?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : இந்த புகைப்படத்தை பார்த்தவுடன் நீங்கள் என்ன நினைத்து இருப்பீர்கள் பனி படர்ந்த ஒரு மலையின் மீது ஒரு மனிதன் ஏறுவதைப்போல பார்த்திருப்பீர்கள். ஆனால் உண்மை அதுவல்ல உண்மையிலேயே அந்த படத்தில் இருப்பது என்ன? ஆப்டிகல் இல்யூஷன் என்றால் என்ன என்பது குறித்து பார்க்கலாம்..

ஆப்டிகல் இல்யூஷன் என்பது ஒருவகையான 2டி மற்றும் 3டி மாதிரியான ஒரு வகை படக்கலைதான். ஆனால் சொல்ல வந்ததை நேரடியாகச் சொல்லாமல், உங்கள் மூளைக்கு வேலை கொடுத்து சற்றே யோசிக்க வைக்கும் ஒரு கலை.

அதன் படி நீங்கள் பார்க்கும், ஒரு புகைப்படம் அல்லது உருவம் உண்மையான வடிவத்தில் தான் இருக்கும், ஆனால், நீங்கள் அதனை சாதரணமாகவோ, மேலோட்டமாகவோ பார்க்கும் அதன் உருவம் வேறு மாதிரி இருக்கும், இதன் மூலம் குழப்பம் மட்டுமில்லை, உங்கள் கேரக்டரையே சொல்லி விடலாம்.

கால் விரல் வடிவத்தை வைத்தே உங்கள் கேரக்டரை ஈஸியா சொல்லிடலாம்.. நம்பலியா..? இதோ நீங்களே பாருங்க!

English summary

What do you think of when you see this photo? It looks like a man climbing a snowy mountain. But that's not the truth. What's really in that picture? Let's see what is optical illusion..