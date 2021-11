40 ஆயிரம் தமிழ் பிராமண இளைஞர்களுக்கு தமிழகத்தில் மணப்பெண் கிடைக்கவில்லை! உபி, பீகாரில் தேடும் சங்கம்

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: தமிழகத்தில் சுமார் 40 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பிராமண சமுதாயத்தைச் சேர்ந்த ஆண்களுக்கு அவர்கள் ஜாதியில் பெண் கிடைக்காமல் கஷ்டப்படும் சூழ்நிலை உருவாகி இருப்பதாகவும், எனவே உத்தரப்பிரதேசம் மற்றும் பீகார் மாநிலத்தில் உள்ள பிராமணப் பெண்களை மணம் முடிக்க அவர்கள் முயற்சிகள் மேற்கொண்டு வருவதாகவும் தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது.

தமிழ்நாடு பிராமணர் சங்கத்தின் (Thambraas) தலைவர் நாராயணன் இப்படி ஒரு தகவலை தெரிவித்து இருக்கிறார். பிராமணர் சங்கத்திற்காக மாதந்தோறும் தமிழ்மொழியில் ஒரு இதழ் வெளியாகி வருகிறது. நவம்பர் மாத இதழில் நாராயணன் இந்த முக்கிய தகவலை தெரிவித்திருக்கிறார்.

அவர் கூறியிருக்கும் தகவல் இதுதான்: தோராயமாக தமிழகத்திலுள்ள பிராமண இளைஞர்களில் 40 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டவர்களுக்கு அதிலும் 30 முதல் 40 வயது ஆகிவிட்ட போதிலும் திருமணம் செய்துகொள்ள பிராமண சமுதாயத்தைச் சேர்ந்த பெண்கள் கிடைக்கவில்லை. திருமணம் செய்யக் கூடிய வயதில் 10 பிராமண சமுதாயத்தை ஆண்கள் இருந்தால் திருமணம் செய்யக் கூடிய வயதில் 6 பிராமணப் பெண்கள் தான் இருக்கிறார்கள். எனவே இளைஞர்களுக்கு மணப்பெண்களை பெறுவதற்காக புதிய முயற்சிகளை கையில் எடுக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது.

English summary

As more than 40,000 young Tamil Brahmin men are finding it difficult to find brides within the state, the Tamil Nadu-based association for Brahmins has launched a special drive to look for suitable matches belonging to the same community in Uttar Pradesh and Bihar.