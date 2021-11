வேளச்சேரியில் வெள்ள பெருக்கு.. மேம்பாலத்தின் மீது கார்களை பாதுகாப்பாக நிறுத்திய ஓனர்கள்!

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: மழை வெள்ளத்திற்கு அஞ்சி கார்களை அதன் உரிமையாளர்கள் வேளச்சேரி மேம்பாலத்தில் நிறுத்தியுள்ளனர். இது குறித்த வீடியோ வைரலாகி வருகிறது.

சென்னை வேளச்சேரி பிரதான சாலையை ஒட்டிய, ஐந்து பர்லாங்க் சாலை, வேளச்சேரி ராம்நகர் உள்ளிட்ட தாழ்வான பகுதிகளில் விடிய விடிய பெய்த கனமழையின் காரணமாக மழை நீர் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது.

இரவு முழுவதும் மழை பெய்த காரணத்தினால் தாழ்வான வீடுகளுக்குள் மழை நீர் புகுந்துள்ளது. இதனால் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Owners of the car started to park their car in Velachery flyover as their area is filled with flood.