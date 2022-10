காங்கிரஸ் தேர்தல் இருக்கட்டும்.. நட்டா எப்போ வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார்? பாஜவை கலாய்த்த ப.சிதம்பரம்

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் பதவிக்கான தேர்தல் குறித்து பரபரப்பாக பேசப்பட்டு வரும் நிலையில் பாஜக குறித்து காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர் ப சிதம்பரம் விமர்சனம் தெரிவித்துள்ளார்.

வேட்புமனுத் தாக்கல், வேட்பாளர்கள் பெயர்கள், வாக்காளர்கள் பெயர்கள் ஆகியவை வெளிப்படையாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் காங்கிரஸ் கட்சியில் நிலவி வரும் ஜனநாயகம் குறித்து சிதம்பரம் பெருமை தெரிவித்துள்ளார்.

அதே வேளையில் பாஜகவின் உட்கட்சி ஜனநாயகம் குறித்தும் அவர் கேள்வியெழுப்பியுள்ளார். இது குறித்து அவர் டிவிட்டரில் எழுதியுள்ள பதிவு பரவலாக பேசப்பட்டு வருகிறது.

English summary

Senior Congress leader P Chidambaram has criticized the BJP while the election for the post of Congress party president is being discussed. Chidambaram has expressed pride in the democracy prevailing in the Congress party as nomination papers, names of candidates and names of voters have been declared openly. At the same time, he has also raised questions about BJP's internal party democracy. His post on Twitter has been widely discussed.