கோவில் நிலத்தில் குடியிருப்பவர்களுக்கு பட்டா கிடைக்குமா.. அமைச்சர் சேகர்பாபு தந்த அதிரடி விளக்கம்

சென்னை: கோயில் இடங்களை பொறுத்தளவில் மன்னர் காலத்தில் மன்னர்கள், தொழிலதிபர்கள், ஜமீன்தார்கள் இனாமாக கொடுத்த இடத்தில் குடியிருப்பவர்களுக்கு பட்டா கொடுப்பது நடைமுறையில் சாத்தியமில்லை. இறைவன் சொத்து இறைவனுக்கே என்று இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர்பாபு திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழக இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர் பாபு திருச்சியில் பல்வேறு கோயில்களில் இன்று ஆய்வு மேற்கொண்டார். அவருடன் , நகராட்சி நிர்வாகத்துறை அமைச்சர் கே.என்.நேரு, இந்து சமய அறநிலையத்துறை ஆணையர் குமரகுருபரன், கலெக்டர் சிவராசு உள்ளிட்டோர் ஆய்வு பணியில் பங்கேற்றனர்.

அமைச்சர் சேகர்பாபு ஆய்வின் போது திருச்சி திருவானைக்கோவில் அகிலாண்டேஸ்வரி உடனுறை ஜம்புகேஸ்வரர் கோயிலில் ஆய்வு செய்தவர், உடல்நலக்குறைவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள யானை அகிலாவின் பராமரிப்பு குறித்து கேட்டறிந்தார்.

