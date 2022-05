ஓ இதுதான் பாமக 2.0? பாமக தலைவராகிறார் அன்புமணி! உற்சாகத்தில் பாட்டாளிகள்! ஜிகே மணிக்கு இந்த பதவியா?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : நடைபெற இருக்கும் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் பொதுக்குழு கூட்டத்தில் அக்கட்சியின் இளைஞரணித் தலைவராக இருக்கும் அன்புமணி ராமதாஸ் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட இருப்பதாகவும் தலைவராக இருக்கும் ஜி கே மணி, மூத்த ஆலோசகர் தலைமை நிர்வாகி உள்ளிட்ட பதவிகளுக்கு மாற்றம் செய்ய இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.

வன்னியர் சங்கமாக இருந்த அமைப்பை கடந்த 30 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பாட்டாளி மக்கள் கட்சியாக உருவாக்கியவர். ராமதாஸ். மருத்துவர் பதவியை உதறிவிட்டு முழுநேர அரசியலில் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொண்டார்.

அந்த இயக்கத்தின் குறிப்பிடத்தகுந்த சாதனைகளில் ஒன்று மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கான இட ஒதுக்கீடு. வன்னியர் சமூகம் மட்டுமல்லாது பிற சமூக மக்களுக்கும் குறிப்பிடத்தகுந்த அளவு இட ஒதுக்கீட்டைப் பெற இந்த போராட்டம் உதவியது.

English summary

It has been reported that Anbumani Ramadoss, the youth wing leader of the pattali makkal katchi, has been elected as the leader of the party at the forthcoming general body meeting of the party.