கடலுக்குள் பேனா நினைவிடம் அமைப்பது எப்போது? தடைக்கோரிய வழக்கில் தமிழக அரசு பதில் மனு!

மறைந்த முதல்வர் கருணாநிதி நினைவாக சென்னை கடலுக்குள் பேனா நினைவிடம் அமைக்க தடைக்கோரிய வழக்கில் தமிழ்நாடு அரசு பசுமை தீர்ப்பாயத்தில் பதில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளது.

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: சென்னை மெரினா கடலில் மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதிக்கு பேனா நினைவு சின்னம் அமைக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து தென்மண்டல பசுமை தீர்ப்பாயத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது. இதையடுத்து தீர்ப்பாயம் உத்தரவை தொடர்ந்து தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் பதில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதில் அனைத்து அனுமதிகளும் பெற்ற பிறகே பேனா நினைவு சின்னம் அமைக்கப்படும் என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.

சென்னை மெரினா கடற்கரையில் தமிழ்நாட்டின் முன்னாள் முதல்வர்கள் எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா, கருணாநிதி ஆகியோரின் நினைவிடங்கள் அமைந்துள்ளன. இந்நிலையில் தான் கருணாநிதியின் நினைவாக பேனா நினைவு சின்னம் அமைக்க தமிழ்நாடு அரசு முடிவு செய்துள்ளது.

இந்த பேனா நினைவு சின்னத்தை கடலுக்குள் அமைக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. அதன்படி கடலுக்குள் 8,551.13 சதுர மீட்டரில் 42 மீட்டர் உயரத்துக்கு கருணாநிதி நினைவாக பேனா நினைவு சின்னம் அமைக்கும் திட்டம் பொதுப்பணித்துறை சார்பில் ரூ.81 கோடியில் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது.

A case was filed in the Southern Zone Green Tribunal against the erection of a pen memorial to the late former Chief Minister Karunanidhi at the Chennai Marina Sea. Following the Tribunal's order, a reply has been filed on behalf of the Government of Tamil Nadu. It mentions various aspects including that the pen memorial will be set up only after all the permissions are obtained.