"கடந்த 10 ஆண்டுகளில் மழைக்கால சிறப்பு மருத்துவ முகாம்கள் நடத்தப்படவில்லை" அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன்!

Chennai

சென்னை: சென்னையில் மழை வெள்ளத்தில் மிதப்பதற்கு பதில் மக்கள் மகிழ்ச்சி வெள்ளத்தில் மிதந்தார்கள் என்று அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னையில் கனமழை பெய்து வருவதால் பல இடங்களில் வெள்ளநீர் தேங்கியுள்ளது. இதனை வெளியேற்ற அமைச்சர்கள், மாநகராட்சி அதிகாரிகள் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் பார்வையிட்டு வெள்ள தடுப்பு பணிகளை முடுக்கி விட்டுள்ளனர்.

இதுமட்டுமல்லாமல் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் மழை பாதிப்புக்குள்ளான இடங்களில் தொடர்ந்து ஆய்வு செய்து வருகிறார். அதேபோல் மழை காலங்களில் மக்கள் நோய் பாதிப்பில்லமால் இருக்க சென்னை மாநகர் முழுவதும் மழைக்கால சிறப்பு மருத்துவ முகாம்களை நடத்த முடிவு செய்யப்பட்டது.

Minister M. Subramanian said that instead of floating in the flood of rain in Chennai, people floated in the flood of happiness.