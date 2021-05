கூட்டமோ கூட்டம்.. கொத்தாக கொரோனா பரப்பும் இடமாக மாறும் வேக்சின் மையங்கள்! அரசு நடவடிக்கை அவசியம்

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: தமிழகத்தில் பல இடங்களில் கொரோனா தடுப்பூசி பற்றாக்குறை நிலவும் நிலையில் தடுப்பு ஊசி செலுத்தி கொள்வோரின் எண்ணிக்கை அதிகரித்தபடியே இருக்கிறது.

நேற்று முன்தினம் 3.23 லட்சம் பேர் தமிழகத்தில் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்ட நிலையில் நேற்று 3.09 லட்சம் பேர் தடுப்பு ஊசி செலுத்தி கொண்டனர். இவர்களில் 18 வயது முதல் 44 வயதுக்குட்பட்டவர்கள் அதிகம்.

தடுப்பூசி போட தொடங்கும்போது மக்கள் மத்தியில் காணப்பட்ட தயக்கம் இப்போது இல்லை. பலரும் ஆர்வமுடன் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொள்ள காத்திருக்கின்றனர். தடுப்பூசி பற்றாக்குறை மட்டுமே இப்போதுள்ள ஒரே பிரச்சினையாக உள்ளது.

English summary

People under the age of 44 are eager to get vaccinated, this is the reason why so much of rush can be seen in the vaccination centres, it will lead to coronavirus spread, so the government will take necessary actions.